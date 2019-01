Yo no me puedo quejar porque nunca hice gimnasia y los kilitos no se me notan. Y no hago gimnasia! Cumplí 64 años y siempre digo que, si hubiera tenido ganas, tendría un lomazo. Porque sé que, genéticamente, vestida doy. Pero nunca me importó exhibir el cuerpo. Sé que vestida estoy muy bien así que, en definitiva, como es tan poco el tiempo que estoy en malla, me cubro con un pareo. Ojo, que igual no estoy tan mal, eh? (risas) Pero la gimnasia no me gusta y tampoco tengo cirugías, solo de lolas después de los partos.