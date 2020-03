Chiche se reconcilió varias veces con Mirtha en cámara. “Tiempo después me invitó a un almuerzo a solas en la tele, donde nos reconciliamos públicamente. Esa reconciliación llegó después de que me pasara varias facturas al aire, como el tema de las fotos de la playa, el ‘carajo mierda’ y algunas cosas menores. Después me invitó varias veces más a su mesa. Hoy estamos fenómeno y todo quedó atrás”, finalizó el popular periodista y conductor.