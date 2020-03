Directo y sincero como suele mostrarse, el dominicano aceptó: “Yo tiré la canción sin el permiso de él y se molestó, pero es algo de lo que aprendí bastante, porque no me vi como un profesional. Para ser claro, me quería aprovechar de lo que estaba pasando con Bud Bunny, y él no me autorizó a tirar la canción y yo la tiré, y por el respeto que me tiene Bad Bunny, me permitió que la canción salga, porque iba a ser bloqueada de todos lados. Ahí perdí un poco de contacto con él y luego en sus conciertos volvimos a hablar. Esas son cosas que tengo que cuidar”.