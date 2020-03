En los tiempos que corren Fantino no escapa a la realidad del coronavirus, y sobre el tema reflexiona: “Estoy tomando los recaudos necesarios y soy hiperresponsable conmigo y todos los que me rodean. Mi papá tiene más de 70 años y pasó por un proceso de enfermedad. Mi mamá vive en San Francisco, habló con los dos, pero no los veo para cuidarlos. Me quedo en casa, trato de no ir a lugares a los que no son necesario ir. Leo y me lavo las manos todo el tiempo. Hay una sensación muy angustiante, se siente, se vive, mi grano de arena artístico y periodístico será, si puedo, llevar un poquitito de linda energía para la gente que me ve por televisión. Si logro eso, siento que es una tarea importante para mi carrera, este año quiero hacer sentir bien a la gente que está del otro día”.