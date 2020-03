Desde su lugar, el autor de “Todo a pulmón” analizó la situación y frente a la crisis optó por ofrecer sus canciones a través de sus redes, sumando voluntades y talentos. Cuando le preguntaron cómo surgió la necesidad de concretar esta idea, Lerner contó: “Me pegó como las canciones que me pegan un golpe en el pecho y sentí que tenía algo para hacer. Estamos en un momento en el que nos están diciendo todo lo que no podemos hacer y a mí se me ocurre que algo sí podemos hacer, y una de esas cosas es seguir aprendiendo, y para seguir aprendiendo hay que escuchar, hay que preguntarles a los que saben, tenemos que tener un espacio para poder preguntar y se me ocurrió esto”.