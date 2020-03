Moria hizo un recorrido por su hogar, donde mostró toda su intimidad, sus perros y los distintos rincones de la famosa casona de Parque Leloir, donde vive hace muchos años. “Hago 20 piletas, la rutina de cinta, no cambia mi vida, no hago nada de sedentarismo”, aclaró la conductora, que remarcó que el único cambio que le provocó la cuarentena fue el de “no trasladarme al canal para colaborar a que el virus no se propague”.