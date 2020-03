Con la intención de renovar energías y luego volver mucho más relajada, Candela Vetrano no lo pensó dos veces: armó las valijas y partió rumbo a Portugal. Si bien no es uno de los países más afectados por el coronavirus, la actriz decidió tomar recaudos. No solo eso, también se tuvo que volver antes, ya que tenía previsto cruzar a España y seguir recorriendo otros puntos del Viejo Continente.