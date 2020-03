De la alegría más plena a la angustia de no poder volver a casa: relato de mi viaje a Miami en medio del brote de coronavirus

No, la historia no termina acá: ahora me esperan dos semanas de cuarentena. “¡A mí que soy hiperactiva! ¿Cómo voy a hacer?”, me pregunté. Lo primero que hice fue mandar a mi hijo a pasar unos días a la casa de su papá, así que todavía no pude verlo y recién voy a poder reencontrarme con él el viernes 27. Eso es lo que más me cuesta: es tan bueno, que hasta me dejó algunas provisiones de comida en la heladera. Y ahora mi cuñado, Juan Ignacio, está a punto de traerme más, sobre todo frutas y verduras, que son la base de mi dieta vegana y ya no me quedan. Sí, soy muy afortunada por la familia que tengo.