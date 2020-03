Carmen Barbieri también suspendió las funciones de Veinte millones en Mar del Plata para acompañar a su hijo a Buenos Aires. En el programa Informados de todo, aseguró: "Él se hizo un estudio de rutina como siempre y no dio bien el estudio, porque encontraron cosas que al médico no le gustó aunque no le preocupó. Le mandaron a hacer una biopsia. El lunes o martes sabremos de qué se trata con los resultados. Venimos de hablar con el médico, que le recomendó volver a trabajar. Él se siente bien, no tiene fiebre ni dolor”.