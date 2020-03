Entre lágrimas, recordó los duros momentos que vivió en su infancia: “Yo iba al colegio doble turno y mis papás no tenían un peso. Decía que me había olvidado la vianda, pero en realidad era porque no tenía para comer. Era durísimo. En el colegio me iba pésimo. Mi cabeza estaba puesta en otro lugar. Para mí el trabajo es todo. No quería llorar, chicos”.