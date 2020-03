En los últimos años, la actriz hizo algunas apariciones en programas de tv como Fashion house, en un capítulo de CSI Miami y en películas clase B. Su gran pasión no es la actuación sino los animales, en especial los caballos. Le encanta montar –aunque sospechamos que ya no lo hace desnuda- y además de dedicarse a la crianza de caballos participó de varias campañas contra su tráfico y maltrato. Plasmó su pasión en un libro que tituló "Lecciones de montar. Todo lo importante en la vida lo he aprendido de los caballos". Militante del partido Republicano apoyó públicamente la guerra contra Irak, llevada por George Bush.