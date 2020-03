Participar en esta obra es muy importante, ya que el actor estaba buscando redireccionar su carrera actoral: “La gente se sorprende, pero espero que se acostumbren a verme así. Yo vengo del Bailando, de cosas más populares, comedias de verano, y de golpe que una obra como esta haga emocionar está bueno. Me gusta jugar con esta faceta mía. Es una comedia dramática que a la gente le encanta. No puedo parar de hacer cosas nuevas y está bueno porque no me aburro nunca”.