Pero el momento vivido pasó a ser una divertida situación familiar y Dallys subió el video a su cuenta de Instagram, relatando los hechos: “Me muero Elsa de Frozen, de 4 añitos vino a Paraguay. Vida de mamá!!! Princesita @indiasporleder se re esforzó para cantar toda la canción”, comenzó relatando la mujer. Y contó lo sucedido con el animal salvaje: “Pequeña anécdota: India cantando, muy emocionada, nosotros bobos de amor (por supuesto somos sus papis), hasta que @nicosporleder me dice: ‘Aquí no hay cocodrilo no?’, y yo le digo: ‘Si hay’. Resulta que cuando miramos atrás de India estaba el yacaré mirando con la cabecita afuera”. Dallys luego contó cómo terminó el episodio: “Claro, sin decirle nada a India (Para que no diga que tiene unos papás locos), la sacamos y nos fuimos a la m...”.