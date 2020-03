Cuando recibió la propuesta, Nicolás comenzó a investigar sobre la vida de Diego Maradona por su cuenta, pero al tiempo dejó de hacerlo. “Sentí que me alejaría de mi propósito -dice- Todo lo que leía estaba muy alejado de la época, o visto desde el lugar del ídolo que ya es. Sí me interesé por la música que se escuchaba en ese entonces. Me sirve mucho pensar en la música al momento de actuar, qué cantaría el personaje, en donde deposita sus ideas del amor, del romance, la sensualidad, o el ritmo".