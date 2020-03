Hace un tiempo Claudio Rígoli, que trabajó con Moltoni en Nuevediario, había contado una anécdota sobre Moltoni, quien “seguía a todos lados” a Maradona. “Diego le daba mucha bola, le concedía entrevistas. Cuando tuvo el primer problema público con las drogas y se vino acá a Buenos Aires no hablaba con nadie, pero todos querían esa nota. Entonces, lo llama Moltoni y Diego le dice: ‘vení, Quique, que te la doy a vos, que nunca especulaste conmigo’. Y así fue. Termina de hacer la entrevista exclusiva, el camarógrafo saca el cassette, Diego se lo pide y se lo pone en el brazo a Moltoni y le dice: ‘Quique, te estás llevando un millón de dólares, es lo que me ofrecía la RAI por esta nota’. Por supuesto que no le pidió nada, fue por una cuestión de devolución porque lo siguió siempre a todos lados”, contó el periodista.