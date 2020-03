“Cuando me llamaron me encantó la idea, así que me puse a leer los guiones mientras tomaba sol en las reposeras y miraba el mar. Era el paraíso”, cuenta a Teleshow quien comenzó a grabar cuatro días después de haber llegado a Buenos Aires. “Siempre leo los guiones antes de aceptar -advierte-, para ver si me siento cómoda con el personaje que me toca”.