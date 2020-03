Luego de la salida de Puta, Jimena denunció que la censuraron en Comodoro Rivadavia, luego de cancelar una presentación que iba a realizar la cantante en el festival por el aniversario de la ciudad. “Hoy me avisan de parte de la Municipalidad que decidieron ‘reprogramar’ mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario, por mí y por ustedes, se desmoronó. Me censuraron. Esto es muy grave”, sostuvo la joven.