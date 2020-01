“Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: si te devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina. La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento”, agregó.