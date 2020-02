Ricardo y Gustavo comenzaron su relación siendo veinteañeros. “Nos conocimos en un bar, me tenía que juntar con unos amigos que no vinieron y apareció él. Después con varios amigos fuimos a desayunar. Recuerdo que él quería pagar todo, y yo saqué la tarjeta y pedí al mozo que me cobrara a mí. Yo creo que eso lo movilizó porque estaba habituado a otra cosa”, contó Martínez en televisión.