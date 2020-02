“¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad?", indagó una voz en off y mientras que Felipe respondió muy seguro que no, Martita confesó que sí. Otra de las preguntas era si alguna vez le habían hecho bullying a alguien y ambos contestaron afirmativamente. Además, seguramente por que lo aprendieron de su padre, ambos dijeron que su lugar preferido en el mundo era Miami. También coincidieron en que no irían al Bailando.