Finalmente, este lunes Cinthia estuvo como invitada al piso de Intrusos, por América, y explicó qué fue exactamente lo que le pasó ese día. “Lo relacionaron algunos con Martín y otros con Matías, pero no tenía nada que ver con ninguno de los dos. Era un problema personal y, como venía muy expuesta, elegí irme porque estaba mal. En realidad, yo no sé lo que es un ataque de pánico. Pero me estaba quedando sin aire, me estaba sintiendo muy mal y sentía me tenía que ir de ese lugar porque no podía ni respirar”, empezó diciendo la bailarina.