—Conscientes de que estamos en un momento dificilísimo. Un poco esperanzados. Hablo por mí: creo que en este momento hay un poder que muestra un poco más de sensibilidad social, lo que a mí, personalmente, me deja más tranquila. Me pasa que la felicidad individual no me termina de satisfacer totalmente. Me siento una privilegiada, estoy agradecida y no me falta el trabajo, pero me rodea mucho dolor, mucha miseria, mucho miedo, y eso me afecta. Socialmente, mis amigos, en fin. El futuro de mis hijas, de mis nietos. Me preocupa.