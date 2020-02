—Un año y medio. Me acababa de separar de Santiago. Todas las noches tenía que venir a dormir alguien a casa. Fui a dar un seminario en Mendoza, y estaba entre muchos un chico que se llama Luis. Realmente guapísimo. Pero... por mamá: no lo miré más que con ojos de que algo tenía esta persona. Tan talentoso me pareció, tan tierno. Entonces lo invité inmediatamente a él y a otra chica a un seminario a los dos días en San Luis. Fuimos, y ahí lo senté, le dije: “Mira Luis, no nos conocemos…”. Mis amigos me decían: “Estás loco, si no lo conoces, no sabés quién es”. No me importó nada. “Luis, yo soy gay, yo sé que vos no sos gay, yo te puedo estar mintiendo de cabo a rabo, pero te quiero proponer algo. A mí me pasa esto, esto y esto en la vida, te propongo que probemos una semana en Buenos Aires, te invito, en mi casa. Si vemos que tenemos una buena convivencia me comprometo a darte toda la plataforma de clases, de preparación, de entrenamiento, todo. Y yo necesito compañía, no quiero estar solo”. Probó, se volvió dos días. Volvió. Y hace un año y medio ya (que convivimos). Es el ser más mágico, más compañero. Muy mujeriego: yo le hago todos los enganches. Tiene su suite, tiene su cosa, él viene con quien le da la gana.