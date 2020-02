La pareja se conoció en el verano del 2018 en Villa Carlos Paz, pero fue recién en el mes de septiembre que decidieron blanquear su noviazgo. En ese momento Cinthia decía sobre su nuevo amor: “Es mi ángel. Salvó mi alma, mi risa, me trajo frescura. Me hizo conocer qué es amar”. Por ese entonces los dos veían como una posibilidad lejana sumarse al Súper Bailando 2019. "A veces digo: 'Ni loca’; por otro: ‘Bueno, sí’. Pero él no quiere. Tal vez si Marcelo (Tinelli) me lo pide y no hay otra persona sobre la Tierra que pueda hacerlo…lo hará”, contaba la bailarina.