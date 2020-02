“Es una temporada donde se está remando. Entonces, al tomar una decisión no es solamente ‘che, yo me quiero ir’. Tal vez si era yo me quiero ir me hubiese ido hace 15 días o me hubiese ido el mes pasado, cuando pasó todo esto. Sin embargo me quedé e intenté hacer lo mejor posible, que es ser profesional e ir a laburar todos los días. Siempre cumplí con lo que se me pidió a nivel producción. Después nos sentamos a charlar y vimos qué era lo mejor para los dos, qué era lo que me estaba pasando a mí... Me parece que el trabajo en equipo es eso. Y también cumplir con mis compañeros. Yo obviamente charlo con mis compañeros todas las noches, y ellos saben lo que yo siento y lo que yo pienso, y entienden la decisión que estoy tomando. A mí me encantaría sentarme acá y decirte todas las cosas que me pasaron en estos meses, pero te puedo decir que poco profesional no soy y que otro se hubiera tomado el palo mucho antes”, amplió luego durante un móvil con Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán a través de la pantalla de América.