Silvana, en tanto, aclaró que no estaba autorizada a dar entrevistas. Sin embargo, ante la consulta de Teleshow reconoció: “Lo único que puedo decir es que soy reemplazo de las dos. Me convocaron el domingo pasado, hace ya una semana, y estoy estudiando los dos papeles por igual”. ¿Si Carmen ya la conocía? La capocómica confirmó que no, pero aseguró: “Me dicen que es una excelente actriz y es una hermosa mujer".