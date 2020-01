Pérez no quiso especificar datos del conflicto, aunque aseguró: “No la venía pasando bien, había bajado un montón de peso, me guardé un montón de cosas. Me preguntaban algo y lloraba, me consumía por dentro. Espero que la producción tenga el mismo trato que yo tuve con ellos siempre. Tenía la oferta de hacer verano con ellos antes de pensar que se iba a hacer. Lo más normal es hablar con la producción y que ellos solucionen los problemas. Tengo unos compañeros excelentes que son mis maestros y me enseñan todo. No poder aprovechar la oportunidad de aprender de gente tan grosa no lo quiero dejar pasar. No quiero irme llorando, con un problema que es menor. Lo que tenga que pasar que pase. Yo no conocía a nadie antes de empezar la obra, solo a Carmen, así que jamás hablé mal de nadie. Es más, tenía dos vestidos y presté uno, no viene por ahí el conflicto”, agregó Sol.