“Yo entré virgen al medio y estuve así hasta los 18 años. Y me cargaban y me insultaban. Me llegaron a poner vidrio en la pintura que me ponía en la cara y si no me avisaba mi compañera me tenían que operar toda la cara. Pasaban horrores y tuve que defenderme porque el miedo te saca lo peor”, concluyó, entre lágrimas, dejando en claro que no va a cambiar su postura hasta que la Justicia se expida.