Tras probar la marihuana, se dio cuenta que le “gustaba mucho”: “Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné. Era una vía de escape para mí. Era joven”. Luego, contó que sin darse cuenta, llegó un momento en el que dependía de eso y que fue consciente de que tenía que hacer algo para frenarlo: "No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”.