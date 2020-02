Para el postre, Nicole realizó con una copa con merengue, helado de crema, frutos rojos y dulce de leche. “El dulce de leche no es nada vegano”, admitió la modelo. Luego, hizo una sorprendente revelación sobre su alimentación: “Pero bueno yo no le impongo a la gente que sea vegana. A veces peco con el veganismo y como algo. A veces no y lo hago parte de mi menú”.