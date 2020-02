“Siento que estoy renaciendo, volví a creer en mí”, había señalado la modelo hace pocos días atrás. “Me vienen ofreciendo hacer teatro hace varios años, pero antes era más complicado trasladarnos todos en familia. En este momento de mi vida me vino fantástico, me parece hermoso, la comedia es como uno de mis primeros amores”, había confesado Julieta en una nota que brindó para Teleshow al momento de conducir los Premios Martín Fierro de Radio 2019.