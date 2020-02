Frente a los rumores sobre que él y Mirtha estaban distanciados, Carlos Rottemberg aclaró: "La relación personal es muy buena. La pasamos muy bien y el encuentro fue muy cálido como siempre. Durante la comida no hablamos de televisión y tampoco de política, no hace falta porque nos conocemos y nos respetamos”. Al preguntarle sobre como toma Mirtha no haber hecho los almuerzos desde Mar del Plata este año, su amigo señaló: "Ella no puede creer estar acá -por Mar del Plata- y que no salgan los almuerzos al aire. Tiene muchas ganas de volver a hacerlos”.