Por otra parte, lejos de entrar en polémica, la Legrand dejó en claro: “Yo vine a Mar del Plata a descansar y no quiero discutir con nadie. Ya está lo fui a ver a Gasalla y se terminó el tema”, aclaró. “Yo me quedo con el cariño de la gente saludándome y gritándome cosas preciosas. No hay dinero para pagar esa adoración... ¡Me emociona!”, completó Mirtha. “Lo único que extraño mucho son mis programas, pero mi popularidad no ha caído un ápice”, agregó.