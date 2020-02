El productor se mostró confiado en la palabra del cómico y no se dejó llevar por los rumores que señalaban que el verdadero motivo de la renuncia de Gasalla era porque no convocaba tanto público como se esperaba en su espectáculo y por los continuos roces que tuvo con la prensa. “Hasta que no me demuestre lo contrario tengo que creerle, él me dice que es un problema de salud, no podría pensar que este desarreglo es por otra cosa, nunca me hablo del público”, dijo Marín, que además confió que “la obra venía con 250 o 300 personas; no era el número que yo esperaba ni el que él estaba acostumbrado”.