Gasalla llegó a la ciudad con una fuerte polémica que involucró a Flavio Mendoza. El genial humorista dijo en Los Ángeles de la Mañana una frase muy poco feliz que incluía al hijo del coreógrafo. En una charla con Ángel de Brito, Gasalla, a modo de chiste y dando los motivos por el cual Flavio no estuvo presente mientras hacían la pre producción del show que iban a encabezar ambos, dijo sobre la paternidad del creador de Stravaganza: “Con él no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo”. Ante el llamado de atención del panel de LAM por sus dichos, no se achicó y remató: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”.