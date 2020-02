“Hoy empiezo todo de nuevo. no me pregunten por qué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón. Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo. Llámenme Dignity (ja, bromita, te amo Calu). ¡Call me Nudity! #ThisIsMe. Las cosas que hacía para que la vayan a ver al cierre del FIBA. #MisBesos”, escribió la actriz.