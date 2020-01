La actriz sostuvo que la mudanza “fue un estrés", y remarcó: "Alquilé un departamento chiquito, provisorio. Y no me entra nada porque en nuestra casa tenía todo un cuarto para mí. No me llevé muchas cosas. Y voy agarrando lo que necesito. No fue tan hablado. Planteé una necesidad y decidimos tomarnos un tiempo. Lo propuso él y cuando lo dijo me dio un poco de pánico. No pensé que iba a pasar eso. Estoy un poquito triste y deprimida; no tengo ganas de salir. Creo que voy a morir sola, nunca más me voy a enamorar”.