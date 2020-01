Durante la charla, reconoció que no fue fácil su infancia y la relación con sus padres: “Cuando era chica en mi infancia no lo viví como una chica trans, era algo que lo vivía a escondidas. Mi abuela siempre estuvo muy presente. Lo que pasa es que mis padres me tuvieron cuando eran adolescentes, entonces mi abuela paterna fue como una segunda madre para mí. Mi mamá tenía 15 años, mi papá 19, lo loco es que siguen juntos”.