“Cuando me llamaron casi me muero, empecé a gritar. Estaba preparándome un café también en la cocina y me llamó Érica, la autora. Es otra trans más, que nos ama. Me llama y me dice ¿cómo te ves el año que viene en el prime time de Telefe? Y le dije “¿me estás cargando? ¿Que voy a hacer, de la amiga peluquera de la protagonista?”, recordó entre risas. Y me dijo “no, vas a ser una de las protagonistas” Casi tiro el teléfono, me desmayé, fue hermoso. La verdad que cuando leí el libro no lo podía creer”, recordó sobre cómo recibió la noticia de que iba a ser la protagonista de la tira.