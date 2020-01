Adriana Salgueiro aclaró los rumores sobre su salud: “Tengo un grado mínimo de cáncer de piel”

“'Yo tengo epiteliomas y tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo. Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar. Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo. Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. La semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda”, continuó.