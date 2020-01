“Cada vez que escucho esa canción se me pone la piel de gallina y me pongo a llorar. Pronto me pondré en contacto con Evangelina, la mujer de Palito Ortega, y la voy a decir a ella y a él que me gustaría poner su tema en Spotify, cantado por mí. Me conmueve mucho la historia. Si agarrás los auriculares, cerrás los ojos y ponés el tema desde el principio… Me conmueve mucho, me gusta”, revela.