En una nota televisiva que le realizaron en pleno éxito, sorprendió con sus declaraciones: “Hay gente mala en la calle y tengo miedo de que organicen un secuestro porque soy conocido. No tuve amenazas, pero siempre hay gente mala que me escribe por Instagram así que no salgo de mi casa solo”, había señalado el actor cuando estuvo como invitado en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff.