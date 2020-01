Guido ya no es aquel niño que pasó por Pelito, Clave de Sol o Chiquititas. Ni tampoco el adolescente que acompañó a Gerardo Sofovich en Polémica en el Bar. Ya es un conductor televisivo con nombre propio y una marca registrada. Padre de tres niños, conduce -además- el programa radial No está todo dicho, por La 100, en su séptima temporada. “La radio arrancó como un desafío y hoy es un programa que lidera la mañana y le va muy bien”, señala. Pero no se queda con lo obtenido, sino que va por más. “Yo sigo siendo muy laburador, no por imposición, sino porque hago lo que me gusta", señala. “Es verdad que vas consiguiendo cosas pero con el tiempo y la edad te das cuenta que lo mejor está en el camino... mientras vas haciendo. Es como cuando ganás un Martín Fierro... es algo que te encanta, todos te saludan, te miras con el premio, te vas con él, todo es buenísimo; pero cuando llegas a tu casa, lo apoyás en la repisa y solo te queda trabajar para ver si te ganás otro más. Ahí es donde te das cuenta de que lo mejor de todo es el camino. El momento en el que lo conseguís es efímero, se termina. El tránsito hacia eso es lo que muchas veces queremos evitar, pero con el tiempo es lo que más valoras, es a lo que le vas dando más importancia”, sostiene. Y, feliz, afirma: “Tengo mucho más de lo que me imaginé con la profesión".