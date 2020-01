Luego de eso mencionó: “El encargado viene a decirme que entre a la oficina de José por un tema de sueldos. Me pareció raro. El encargado me deja con José sola, que sale del baño abrochándose el pantalón. Yo no sabía dónde mirar. Otra vez lo mismo. Me dijo ‘vení, acercate’ y señaló que no me siente. Me dijo que tenía un ‘lomazo’ y me pidió que me acerque y me saque el faldón. Me dice ‘tenés unas nalgas enormes´, y me pidió permiso para acomodarme la camisa. Me metió adentro del pantalón la mano y me tocó toda la cola. Ahí los ojos se me llenaron de lágrimas, me abroché rápido el faldón y me dijo que al otro día vaya de nuevo a las 11 porque ‘te lo ganaste’”, dijo Malena. "Cuando voy al baño otra moza me abraza y me dice que lo mejor que podía hacer era irme, porque si me quedaba, iba a pensar que me gustó”, relató y aseguró que algunas compañeras de ella salen con él.