Malena señaló que en ese momento “me quedé helada, no sabía qué hacer”. Según el relato que hizo la joven en el programa radial de Ulises Jaitt, El Show del Espectáculo, Gómez se retiró del lugar y ella siguió trabajando hasta que después de varias horas, se sienta a comer y “el encargado viene a decirme que entre a la oficina de José por un tema de sueldos. Me pareció raro. El encargado me deja con José sola, que sale del baño abrochándose el pantalón. Yo no sabía dónde mirar. Otra vez lo mismo. Me dijo ‘vení, acercate’ y señaló que no me siente. Me preguntó si hacía deportes, me dijo que tenía un ‘lomazo’ y me pidió que me acerque y me saque el faldón”, el cual -según confirma la joven- se lo sacó Gómez.