El rumor que surgió en estas horas señalaba que la actriz le había pedido a su colega que deje de hacer un guiño en la obra que referenciaba al miembro sexual masculino de su esposo. “Luciano hacía un chiste en la obra, más bien una seña en un momento en que me toca estar de espalda”, dijo Sabrina en un mensaje que le envió al periodista Ángel de Brito. “Cuando me di cuenta, le pedí que no lo haga más. Tenemos una historia muy linda para contar y no nos hace falta hacer alusión a nada de lo personal de nosotros”.