Al ser consultado si se refería a Carolina Pampita Ardohain, quien había hablado de sus fotos íntimas al aire en su programa, el actor respondió: “No, hablo en general, no le caigo a nadie. No, no, no, por favor. No responsabilizaría a nadie de lo que hice yo. Sí veo todo y escucho todo. No me abstraigo, no me deprimo y me quedo en un cuarto llorando: soy un hombre grande, soy responsable y me sobra capacidad y pelotas para bancarme lo que hago y lo que digo. Me fumo en pipa lo que digan, pero eso no quiere decir que no me afecte cuando ves a gente que dice ‘tengo hijos y familia’, porque yo también los tengo”.