"Me dieron ganas de llorar cuando me nombraron, pero quise que no me ganara la emoción; es algo que hasta que no te pasa no entendés lo que se siente. Ese personaje lo venía haciendo en Crónica y ahora lo seguimos haciendo en Canal 22. Es un personaje político, era la macrista que se fue convirtiendo en oficialista, fue cambiando con el tiempo. Es un personaje que me permite improvisar, jugar con la gente que viene al programa. El guión lo escribe Atilio Veronelli pero yo le agrego mucho porque siempre hay algo nuevo. En general todos los invitados se enganchan porque entienden que es un momento para distenderse, se ríen y juegan”, agregó la actriz. “El momento más divertido lo tuve con Hugo Arana. No tenía nada escrito para jugar en el programa con él y entré a improvisar. Se iba a hablar de su trayectoria pero él se enganchó y me siguió el juego”, sostiene la mujer que comienza la tercera temporada de Espacio Cedido al Gobierno Nacional, el bloque de humor donde realiza su personaje.