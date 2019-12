A principios de este año, Morena había lanzado el tema Hello Baby, dedicado a su hijo, de quien estaba embarazada y cursaba su octavo mes de gestación, en el momento de lanzarlo públicamente. "Y aunque mis ojos no te puedan ver, puedo sentirte, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no te puedan hoy tocar, sé que estás aquí”, señala uno de los párrafos del tema. Morena se presentó este año en Pasión de sábado, donde interpretó la canción Cómo mirarte, hit de Sebastián Yatra, en consecuencia de su carrera como cantante.