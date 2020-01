Previo a la ceremonia, los reconocidos personajes mediáticos contaron que acordaron ciertas “cláusulas” para su matrimonio: no dormirán juntos, no compartirán baño y no tendrán relaciones sexuales. “Vamos a compartir un chocolatín blanco, leer borges y Neruda. Pero sexo no: somos muy pecadores los dos y Dios nos está esperando. Que sea algo espiritual. No me va a tocar nunca y yo no la voy a tocar en la vida. Ella tiene permitidos, y yo tengo permitidos”.